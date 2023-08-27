За просмотр этого фильма в СССР могли посадить: причина запрета забавная

Советские власти внимательно изучали новинки западного кинематографа. И если одни фильмы они позволяли показывать отечественным зрителям, то другие считали настолько опасными, что за их просмотр могли завести уголовное дело.

Так, боевик Питера Макдональда «Рэмбо 3» был в штыки встречен советскими властями. Дело в том, что ветеран Джон Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне в третьей части своих приключений воюет в Афганистане как раз против СССР. А помогают ему в этом моджахеды. В целом же советские военные выставлены настоящими злодеями.

И цензоры были настолько шокированы и возмущены фильмом, что официально запретили его в стране. А сама кассета рассматривалась как политическое выступление и антисоветская позиция со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому за просмотр фильма можно было оказаться в тюрьме.