За помощью к Малахову пришла россиянка весом 260 кг: она поразит вас новой фигурой

Несколько месяцев назад Кристина Кашнякова шокировала россиян своей историей. Из-за лишнего веса она лишилась супруга, и у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, поэтому она решила обратиться за помощью к Андрею Малахову в его шоу.

Телеведущий не оставил без внимания историю девушки. Приглашенные специалисты разработали специальную диету, которая привела к заметным результатам. Так, практически за год Кристине удалось избавиться от всех лишних килограммов, а зрители программы и сам Малахов едва узнали в эффектной блондинке девушку, которая весила 260 килограммов и с трудом передвигалась самостоятельно.

На шоу девушка специально пришла в черном обтягивающем платье, чтобы подчеркнуть фигуру. Как оказалось, с переменами фигуры полностью изменилась и ее жизнь. Она встретила новую любовь, переехала в другой город и теперь мечтает стать мамой.