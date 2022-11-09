За полвека не разглядели: рост Нины из «Кавказской пленницы» вызовет искреннее изумление

Наталья Варлей сразила зрителей СССР своей красотой, сыграв главную роль в «Кавказской пленнице». Поклонники не раз признавали ее и Александра Демьяненко, сыгравшего Шурика, одной из самых красивых пар, появлявшихся на экранах. Однако мало кто догадывался, как на самом деле бы выглядели вместе артисты.

Дело в том, что вне съемочной площадки Варлей и Демьяненко точно не были бы такой органичной парой. Как оказалось, рост прославленной артистки всего лишь 150 сантиметров, тогда как ее партнера — 169. Именно поэтому режиссеру Леониду Гайдаю постоянно приходилось идти на хитрости и скрывать, что Варлей — самая низкая из всего актерского ансамбля фильма.

Отметим, что и в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Демьяненко тоже не повезло с партнершей. Наталья Селезнева, наоборот, оказалась выше коллеги на шесть сантиметров, из-за чего Гайдай вновь был вынужден прибегнуть к ухищрениям.