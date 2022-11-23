За полвека до «Аватара»: вы и не подозревали о советском фильме ужасов в 3D

«Аватар» Джеймса Кэмерона считается квинтэссенцией новых технологий в киносъемке. Все прорывные методы работы с изображением режиссер использовал в своей картине. Вот почему сейчас так активно ждут сиквела фильма, желая узнать, чем на этот раз будет удивлять постановщик.

Но оказалось, что и за полвека до «Аватара» картины в формате 3D снимали в СССР. Причем это была не фантастика, а настоящий фильм ужасов. Речь идет о ленте «Майская ночь, или Утопленница» по произведениям Николая Гоголя.

Картина вышла на экраны в 1952 году и считается одним из первых советских хорроров. Фильм снимался сразу в двух вариантах. Традиционный, «плоский», был показан большинству зрителей. А вот счастливчиков, посмотревших ленту в 3D, было не так много. Стереоскопическое изображение смогли создать в программе «Стерео-35 кадр над кадром». Систему разработали в кинофотоинституте. Для работы специалистам было необходимо специальное оборудование — камера с несколькими объективами и проектор. Чтобы смотреть фильм, зрителям приходилось занимать определенное положение перед экраном.