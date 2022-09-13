За отказ Быкова выслужиться перед начальством пострадал его сын: спасти не удалось

За годы своей карьеры Леонид Быков не раз впадал в немилость представителей власти. За строптивым режиссером и артистом закрепилась слава упрямого гордеца. Это не только подорвало его здоровье, но и разрушило жизнь близких ему людей. Особенно сильно досталось сыну Быкова Александру или, как ласково называли его в семье, Лесю.

Молодой человек с самого детства мечтал служить в десантных войсках, но по распределению попал водителем к одному из генералов. Тогда Быков решил впервые применить свое влияние и попросил перевести сына в ВДВ. Его просьбу удовлетворили, но потребовали ответную услугу. Артист должен был провести большую творческую встречу перед солдатами. Леонид дал концерт, но от предложения отметить выступление с начальством гордо отказался.

Позже Быкова еще раз пригласили, на этот раз для выступления перед генералами. Выслуживаться перед ними артист не стал, за что и поплатился его сын. Леся избивали и провоцировали. Однажды за резкие слова в адрес семьи Быковых солдат накинулся на начальника с кулаками. После этого Леся заперли в психиатрической клинике.

Леонид задействовал все свои связи, но вызволить сына ему не удалось. Из армии Александра списали, а врачи «на гражданке» не стали оспаривать диагноз. Пребывание в одном учреждении с невменяемыми пациентами отразилось на психике Леся. Он пристрастился к спиртному, не мог найти работу и чуть не угодил в тюрьму за ограбление магазина. Вместо колонии мужчину снова отправили в психиатрическую больницу. Для Леонида это стало большим ударом, он получил очередной инфаркт, а вскоре погиб в ДТП.