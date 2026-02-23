За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)

Зима в этом году выдалась особенно суровой. Серость, ветер, сугробы по колено... уже хочется закутаться в плед и не вылезать из него до мая. Но есть способ согреться быстрее и веселее – вспомнить советские фильмы, где всегда лето, солнце и песок.

В СССР умели снимать про пляж: курортные комедии стали отдельным жанром, по которому мы до сих пор сверяем ощущение настоящего отдыха. Мы решили не ждать тепла, а устроить себе маленькое лето прямо сейчас.

Собрали пять кадров с пляжами из советской классики. Задача простая: узнать фильм по картинке. Проверим, как хорошо вы помните те самые сцены, от которых веет морским бризом, арбузами и беззаботностью.