За огромные долги: Крутой перекрыл кислород Распутиной

Виктор Юдин в свое время был одним из самых успешных продюсеров в российском шоу-бизнесе. Он брался даже за убыточные проекты и превращал их в золотую жилу. Так случилось и с Машей Распутиной. Когда агент начал сотрудничать с исполнительницей, она задолжала огромные суммы и не получала ни одного эфира.

Юдин предложил свою помощь супругу артистки Владимиру Ермакову. Именно из-за него Распутина и оставалась без работы. Пара решила построить дом в Крекшино, на что и уходили все доходы. При этом Ермаков не расплатился с Игорем Крутым, а Сергей Кальварский не отдавал певице клип — не хотел, чтобы Ермаков его испортил. Об этом рассказала «Экспресс газета».

Продюсеру пришлось самому разбираться со всеми проблемами. Он заплатил Игорь Крутому из собственных денег и уговорил режиссера закончить и пустить в эфир клип, пусть даже с неудачными сценами от Ермакова. И старания Юдина не прошли даром — артистка вошла в число звезд первой величины.