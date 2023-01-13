За одно мгновение: детали гибели Сан Саныча из «Убойной силы» раскрыли его друзья

Актер никогда не отказывался от работы и мог бы сыграть еще много ролей.

Любовь к искусству в Викторе Костецком взрастила его мама, которая, несмотря на непростое материальное положение, все равно водила сына на театральные постановки. Такой опыт и стал отправной точкой в карьере актера.

Дебютом для мужчины стал фильм «День счастья», но самая знаковая его роль была в сериале «Убойная сила». Образ строгого и благородного генерала милиции сделал актера известным на всю страну. После выхода первых эпизодов Костецкого стали узнавать именно как Сан Саныча, и эта популярность подарила ему еще много предложений о съемках.

Артист редко отказывался от приглашений и воспринимал участие в кино как серьезную работу. Его ответственность поражала, а внушительная фильмография была достойна уважения. Виктор вполне мог бы дополнить этот список еще несколькими картинами, но внезапная смерть перечеркнула все планы. Друзья актера признались, что сердечный приступ стал неожиданностью, и в какой-то момент мужчина просто упал без чувств. На момент смерти ему было 73 года.