За образом Бабы Шуры скрывалась эффектная красотка: звезду «Любовь и голуби» не узнать без тонны грима

Косметика состарила актрису не на один десяток лет.

Когда пересматриваешь фильм «Любовь и голуби», сложно поверить, что бабу Шуру сыграла женщина, которой на момент съемок было всего 40 лет. Перед зрителями предстала немного сварливая, забавная, но вечно недовольная соседка, а за кадром — совсем другой человек.

Фильм вышел в прокат 7 января 1985 года. Его снял культовый режиссер Владимир Меньшов, и почти все персонажи быстро стали народными любимцами. Но баба Шура — особый случай: второстепенная роль, а цитируют до сих пор.

Исполнительницу этой роли, Наталью Тенякову, без грима узнать почти невозможно. До выхода «Любовь и голуби» она играла совсем других героинь — например, Лиду в фильме «Старшая сестра» и Варвару Асенкову в «Зеленой карете». Никакой «деревенской бабки» — интеллигентные, утонченные образы.

Для роли бабы Шуры Теняковой делали сложный пластический грим. Ей накладывали специальную пленку, которая создавала сетку мелких морщин и глубокие мимические заломы.

Выглядело убедительно, но носилось тяжело: клей раздражал кожу, а после многочасовых смен следы оставались даже вне съемочной площадки (да, не самый приятный бонус к роли).

В итоге зрители полюбили вечно хохочущую бабу Шуру, даже не подозревая, что под слоем грима скрывается эффектная актриса, которой до пожилого возраста еще далеко. Кинообман в этом случае сработал идеально — и слишком правдоподобно.