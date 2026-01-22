Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За образом Бабы Шуры скрывалась эффектная красотка: звезду «Любовь и голуби» не узнать без тонны грима

За образом Бабы Шуры скрывалась эффектная красотка: звезду «Любовь и голуби» не узнать без тонны грима

22 января 2026 19:32
За образом Бабы Шуры скрывалась эффектная красотка: звезду «Любовь и голуби» не узнать без тонны грима

Косметика состарила актрису не на один десяток лет.

Когда пересматриваешь фильм «Любовь и голуби», сложно поверить, что бабу Шуру сыграла женщина, которой на момент съемок было всего 40 лет. Перед зрителями предстала немного сварливая, забавная, но вечно недовольная соседка, а за кадром — совсем другой человек.

Фильм вышел в прокат 7 января 1985 года. Его снял культовый режиссер Владимир Меньшов, и почти все персонажи быстро стали народными любимцами. Но баба Шура — особый случай: второстепенная роль, а цитируют до сих пор.

Исполнительницу этой роли, Наталью Тенякову, без грима узнать почти невозможно. До выхода «Любовь и голуби» она играла совсем других героинь — например, Лиду в фильме «Старшая сестра» и Варвару Асенкову в «Зеленой карете». Никакой «деревенской бабки» — интеллигентные, утонченные образы.

За образом Бабы Шуры скрывалась эффектная красотка: звезду «Любовь и голуби» не узнать без тонны грима

Для роли бабы Шуры Теняковой делали сложный пластический грим. Ей накладывали специальную пленку, которая создавала сетку мелких морщин и глубокие мимические заломы.

Выглядело убедительно, но носилось тяжело: клей раздражал кожу, а после многочасовых смен следы оставались даже вне съемочной площадки (да, не самый приятный бонус к роли).

В итоге зрители полюбили вечно хохочущую бабу Шуру, даже не подозревая, что под слоем грима скрывается эффектная актриса, которой до пожилого возраста еще далеко. Кинообман в этом случае сработал идеально — и слишком правдоподобно.

Фото: Кадры из фильмов «Любовь и голуби» (1984 г.), «Зеленая карета» (1967 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Читать дальше 20 февраля 2026
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше