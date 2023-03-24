За ними следили миллионы: какая кошка пробежала между Джастином Бибером и Селеной Гомес

Джастин Бибер и Селена Гомес выглядели вместе невероятно привлекательно. Звезд считали одной из самых ярких пар шоу-бизнеса, но эта сказка продлилась не так уж долго. Возлюбленные расстались, что стало шоком для их поклонников.

Казалось, ничто не предвещало разрыва. В медийном пространстве ходили слухи о скорой свадьбе знаменитостей. За Бибером и Гомес следили миллионы, но те так и не были замечены в громких скандалах. По этой причине никто не ожидал столь грустного финала. Тогда поклонники принялись гадать, какая же кошка пробежала между влюбленными. Версий возникло сразу несколько.

Одни говорили, что Селена заподозрила Джастина в измене, после чего стала изводить его ревностью. Другие предположили, что Бибер так и не смог простить избраннице отказ от переезда в особняк, который он приобрел специально для них. Кто-то же полагал, что музыкант бросил артистку, поскольку посчитал, что, женившись на ней, лишится своей карьеры.

Как было на самом деле, неизвестно до сих пор. Ясно одно — после разрыва Бибер наладил личную жизнь и взял в жены Хейли Болдуин, Гомес же нового избранника пока так и не встретила.