За ними охотятся даже иностранцы: эти советские вещи есть у каждого и стоят состояние

В последние годы продажа предметов, произведенных в СССР, превратилась в настоящий бизнес. Причем если раньше занимались этим исключительно антиквары, то сейчас в моде даже поисковики. Это специальные люди, которые обследуют заброшенные деревни на предмет ценных старинных вещей. Их опыт помогает не пропустить действительно стоящие объекты.

А вот обычный россиянин, скорее всего, даже не поймет ценности облезлых ручек комода или старого советского молотка. В лучшем случае эти вещи будут доживать свою жизнь на балконе, а в худшем — отправятся на помойку. А ведь за некоторые из них можно выручить целое состояние.

Массовые фарфоровые статуэтки скупают по цене 300-800 рублей. Штучные изделия будут уже стоить до 30 тысяч. Типичный советский сервиз можно продать по стоимости от 10 тысяч рублей. Особенно ценятся чашки и блюдца производства Дулевского фарфорового завода.

Также не стоит списывать со счетов и игрушки времен СССР: в цене педальная машина, железная дорога, экскаватор. А старую шагающую куклу Нину в скафандре, выпущенную специально к полету Валентины Терешковой, однажды удалось продать за рекордные 120 тысяч рублей.

Нумизматы, в том числе и иностранцы, будут особенно рады редким монетам и банкнотам. К ним можно отнести коллекции, выпущенные к Олимпиаде-80, и золотые червонцы. А, например, 20 копеек образца 1934 года будут стоить на аукционе порядка 1 млн рублей. Все дело в том, что почти весь тираж был переплавлен, а потому найти отдельные монеты практически невозможно.