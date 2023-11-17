За них платят тысячи: странно, что эти вещи из СССР все еще пылятся у людей на антресолях

Для современного человека такие вещи считаются хламом, достойным помойки, а для уважающего себя старьевщика-барахольщика — ценными артефактами. Вы совершенно точно выбрасывали с антресолей или бабушкиных чердаков ненужные склянки и бутылки. И очень зря.

Оказывается, за флакон от духов 19-го или начала 20-го века можно выручить до 50 тысяч рублей. А за жестяную коробку от конфет или сигар этого же периода вам дадут 7 тысяч. Ценятся даже бутылки: емкость большого литража вы легко «толкнете» за 3 тысячи рублей.

А если у вас есть старая бытовая техника, то вы и вовсе «в шоколаде». Знаете, сколько стоят магнитофон «Минск» или радиола «Романтик» в неплохом состоянии? Лучше сядьте — 25 тысяч рублей. Радиола «Урал» 1978 года может принести вам до 10 тысяч рублей, а такая же, но в карельской березе — аж 40 тысяч рублей.

Так что вовсе не любой хлам является мусором. Главное, верно оценить «экспонаты» и не прогадать при продаже.