За них переживала вся страна: вы ахнете, увидев свежие фото сестер Леденевых, победивших анорексию

Когда сестрам Леденевым было по 14 лет, мама привела их в модельное агентство, чтобы избавить от комплексов. Тогда у Даши и Маши был абсолютно нормальный вес (52 и 54 кг), но вскоре первые шаги в карьере манекенщиц привели их на больничную койку.

Высоким близняшкам в модельном агентстве рекомендовали похудеть. Изнуряющими диетами подростки довели свой вес до 39 килограммов (при росте в 178 сантиметров) и попали в больницу, где им диагностировали нервную анорексию.

Четыре года назад они произвели фурор в эфире программы «Звезды сошлись», где им предложили помощь специалистов. С их помощью Даша и Маша Леденевы добрали недостающий вес и избавились от комплексов. Девушки поступили в МГУ и вернулись в модельный бизнес. Сегодня они успешные манекенщицы. Даша и Маша Леденевы много путешествуют, а в своем личном блоге, к радости тысяч подписчиков, часто выкладывают парные фотографии.