За них не стыдно: 10 русских детективов с высоким рейтингом (надоевшего "Мажора" нет в списке)

Российские детективы — это отдельная история с кучей проблем. Одни сериалы крутят по телевизору так часто, что хочется выключить звук при первых же аккордах заставки. Другие — настоящие жемчужины, о которых почему-то мало кто знает.

Мы собрали десять отечественных детективов с высокими оценками зрителей. «Мажора» и прочих сериалов, которые показывают в каждом утюге, здесь нет. Только проекты, которые действительно стоят потраченного времени: с Колокольниковым, Безруковым и другими по-настоящему крепкими актёрами.

В подборке — и классика, и свежие проекты последних лет. Есть мрачные истории про маньяков, есть детективы с юмором. Найдётся что посмотреть и любителям советской эстетики, и тем, кто предпочитает современные сюжеты.

Если вечером нечем заняться, а листать каналы надоело — выбирайте любой сериал из списка. Не разочаруетесь.