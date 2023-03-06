За «нашу» Катю стыдно: что не так с сериалом «Не родись красивой» (фото)

Колумбийская новелла «Я — Бетти, дурнушка» стала настоящим феноменом. Сериал о любви невзрачной девушки и красавца-богача дал толчок многим режиссерам по всему миру, которые создали свои версии. Вскоре в России появился главный телехит нулевых «Не родись красивой». Но не всем этот сериал пришелся по вкусу.

Первый эпизод вышел на экраны в 2005 году. В центре истории оказалась несуразная Катя Пушкарева, которая могла похвастаться только своим блестящим интеллектом. Девушке удалось устроиться секретарем в модную компанию, где ее ждали самые разные приключения и злоключения. Но самой большой неожиданностью для Кати оказались ее пылкие чувства к шефу Андрею Жданову.

Сериал был адаптирован не только в России, но также в Америке, Германии, Израиле и в других странах. И почти везде адаптации колумбийской новеллы били рекорды популярности.

Многие российские зрители отмечали, что зарубежные версии, в частности американская и немецкая, на порядок выше «Не родись красивой». Вот что пишут пользователи Сети, которым стало стыдно за «нашу» Катю: «Американская „Дурнушка Бетти“ по всем параметрам лучше, наша героиня — серая мышь без индивидуализма», «У нас слишком много слез, что делает сериал унылой мыльной оперой», «У американцев это смесь комедии и приключений, а у нас — дешевая мелодрама».