За нарушение этого правила в космос не пустили бы даже Гагарина: касается личной жизни летчиков
Они должны были поддерживать безупречную репутацию.
В Советском Союзе к космической отрасли было приковано такое внимание, что случайных людей там просто не могло быть. Даже кандидатура Юрия Гагарина проходила строжайший отбор. Решение в его пользу было принято по многим причинам: сыграли роль и молодость, и выносливость, и привлекательная внешность типичного русского парня, и безупречная репутация. К моменту знакового полета Гагарин был не только женат, но и являлся отцом двух дочерей.
Это образцовое семейное положение сыграло космонавту на руку. А вот для его коллеги Ирины Прониной личная жизнь обернулась боком. За месяц до полета в космос ее сняли с экипажа.
Как оказалось, некоторые источники рассказали о том, что Пронина была замужем уже во второй раз. Чиновники решили, что этим она испортит образ идеального советского космонавта и гражданина.
«Тогда так было: если космонавт разводился, его увольняли», — рассказала о прошлом летчик Светлана Савицкая на шоу «Мой герой».