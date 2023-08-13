За нарушение этого правила в космос не пустили бы даже Гагарина: касается личной жизни летчиков

В Советском Союзе к космической отрасли было приковано такое внимание, что случайных людей там просто не могло быть. Даже кандидатура Юрия Гагарина проходила строжайший отбор. Решение в его пользу было принято по многим причинам: сыграли роль и молодость, и выносливость, и привлекательная внешность типичного русского парня, и безупречная репутация. К моменту знакового полета Гагарин был не только женат, но и являлся отцом двух дочерей.

Это образцовое семейное положение сыграло космонавту на руку. А вот для его коллеги Ирины Прониной личная жизнь обернулась боком. За месяц до полета в космос ее сняли с экипажа.

Как оказалось, некоторые источники рассказали о том, что Пронина была замужем уже во второй раз. Чиновники решили, что этим она испортит образ идеального советского космонавта и гражданина.