За морщинами лица не видно: время не пощадило пани Каролинку из «Кабачка "13 стульев"»

В этой пожилой леди вы не узнаете любимую актрису.

Виктория Лепко стала звездой, исполнив роль пани Каролинки в юмористической телепередаче «Кабачок „13 стульев“». Яркая и красивая актриса полюбилась зрителям, но роль стала для нее проклятием.

После закрытия передачи все режиссеры видели в Лепко только пани Каролинку, а ролей для этого типажа в советском кино не находилось. Актриса почти не появлялась на экране, сыграв всего два десятка ролей. Она работала в Малом театре и часто появлялась на радио.

Сегодня Виктории Лепко уже 81 год. Несмотря на возраст, актриса чувствует себя отлично. Она нашла свое призвание в писательстве — женщина пишет стихи и даже вступила в Союз писателей. Все свободное время она посвящает семье и внукам.

От яркой красоты артистки не осталось и следа — Лепко предпочла естественное старение и не стала удерживать молодость «уколами красоты». Но морщины Викторию Владимировну не тревожат, гораздо важнее для нее творчество и любимая семья.