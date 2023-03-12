За милым лицом скрывается «монстр»: эту звезду Голливуда ненавидит каждый

Не каждый отважится с ней сотрудничать.

Многие голливудские селебрити славятся своим дурным и высокомерным характером. Они успешно пудрят мозги публике, надевая маску очаровательных и «свойских» ребят. Одной из таких двуличных звезд считают Дженнифер Лопес, которая славится своими капризами и алчностью.

Поп-певица известна уже давно. Ей удалось покорить не только сцену, но и киноиндустрию. В ее фильмографии множество успешных проектов, снискавших зрительскую любовь.

Только вот работать с капризной артисткой получается не у всех. Больше всего с Джей Ло мучаются организаторы концертов, к которым звезда предъявляет целый список требований. Певица запрашивает баснословные суммы за свои выступления — свыше 1 миллиона долларов. Также звезде необходимо, чтобы организаторы брали на себя все расходы за ее команду, состоящую примерно из двадцати человек.

Есть у Лопес и требования к условиям проживания. В номере, где ей предстоит остановиться, должны быть зеркала во весь рост, фруктовая тарелка из манго, арбуза и ананаса, а также свежие соки определенной температуры.

Из-за непомерных капризов Джей Ло далеко не каждый организатор способен себе позволить эту голливудскую звезду.