За мгновение до гибели: от истории этого фото известного актера кровь стынет в жилах

Новости о смерти Пола Уокера стремительно облетели весь мир и шокировали его поклонников. У звезды «Форсажа» было доброе сердце и к тому же невероятно привлекательная внешность, которая покорила многих зрительниц.

Актер стал широко популярен благодаря кинофраншизе об уличных гонках. Однако в его фильмографии есть еще несколько интересных и очень успешных работ. Так, он снялся в трогательной драме «Белый плен» и в боевике «В ловушке времени». За его карьерой следили тысячи фанатов, а коллеги отзывались о нем только положительно. Именно поэтому смертельная авария стала для многих людей страшным ударом.

Все произошло осенью 2013 года, когда артист возвращался с мероприятия благотворительного фонда. Пол вместе со своим другом сел в красный Porsche Carrera GT, и этот момент смог снять один из фотографов. Улыбающийся актер открывает дверь машины, и кажется, что ничего не предвещает беды. Но по пути домой автомобиль попадает в столб, а затем моментально происходит возгорание, которое уносит жизни двух молодых людей.