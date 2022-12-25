За маской Скорпиона скрывался красавец-брутал: посмотрите на него спустя 27 лет

Боевик «Смертельная битва» мгновенно покорил зрителей по всему миру. Любители боевых искусств отмечали эффектные драки, а обычные зрители были в восторге от яркой истории и запоминающихся персонажей, перекочевавших из компьютерной игры. Одним из главных героев стал Скорпион, в исполнении Криса Касамассы.

Как оказалось, Крис с детства был увлечен боевыми искусствами, так как его отец был основателем школы карате «Красный дракон». До картины Пола Андерсона он снимался лишь на второстепенных ролях, но знаменитый фильм открыл ему двери в большое кино: знаменитость стал одним из самых востребованных каскадеров в Голливуде.

Именно Касамасс был дублером Джорджа Клуни в «Бэтмене и Робине», а также помогал с трюками в «Блэйде», «Баффи — истребительнице вампиров» и в других шоу. Последнюю же свою роль артист сыграл в 2012 году, приняв участие в боевике «Красный холст».

После завершения карьеры в кинематографе Касамасса сконцентрировался на боевых искусствах, став преподавателем в одном из филиалов «Красного дракона». О своей жизни артист рассказывает в социальных сетях, где делится и успехами, и трогательными семейными кадрами. Поклонники же не оставляют без внимания публикации актера, отмечая, что тот выглядит значительно моложе своих лет и до сих пор может похвастаться прекрасной формой.