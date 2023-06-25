За кумира подростков говорил Харатьян, а пел Пресняков: обомлеете, когда его увидите

Советская молодежь об этом даже не догадывалась.

Актерам не всегда доверяют озвучивать сыгранные роли. В советское время о такой замене мало кто знал, ведь информация об интересных кинофактах не была в широком доступе.

Так, подростки 80-х даже не догадывались, что их кумир Алик Радуга из картины «Выше радуги» говорит не голосом Дмитрия Марьянова. Персонажа озвучил Дмитрий Харатьян, а пел за него начинающий музыкант Владимир Пресняков.

Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич искал на роль мальчика, который отлично танцует. Поэтому его выбор пал на Марьянова: юный актер обладал природной гибкостью и чувством ритма. Дмитрий с детства посещал танцевальный кружок, занимался спортивной гимнастикой, плаванием и боксом. На эти навыки и сделал ставку режиссер фильма «Выше радуги». А с озвучиванием прекрасно справились другие артисты.

Кстати, во время съемок Дмитрий тесно сдружился с Пресняковым. После работы над картиной певец привел нового приятеля в студию, где оба освоили модный тогда брейк и уличные танцы.