За кулисами «Ведьмака» сплошная нервотрепка: Кавилл отправил Хемсворта под фанатскую гильотину — а причина ухода банальная донельзя

27 сентября 2025 07:00
За кулисами «Ведьмака» сплошная нервотрепка: Кавилл отправил Хемсворта под фанатскую гильотину — а причина ухода банальная донельзя

Актеру предстоит сложный путь.

Когда Netflix объявил, что Генри Кавилл уходит из «Ведьмака», фанаты устроили погром в комментариях. И неудивительно: именно Кавилл сделал Геральта харизматичным, мрачным и до жути убедительным. С его уходом сериал потерял не просто лицо — он потерял львиную долю фан-базы.

На смену пришел Лиам Хемсворт. Но как оказалось, история этой рокировки — сплошная нервотрепка.

Генри сбросил бомбу

Осенью 2022 года Кавилл написал в соцсетях пост: «Я ухожу». Для поклонников это был удар — сериал еще на пике, а главный герой вдруг решает покинуть проект.

Закулисная правда оказалась банальной донельзя: актер устал от роли и захотел посвятить себя другим проектам. Шоураннер Лорен Хиссрич честно призналась:

Мы не хотим удерживать кого-то и заставлять делать то, чего он не хочет.

Переговоры длились месяцами, но Кавилл все равно помахал рукой. И вот тут началась история, где Хемсворт оказался крайним.

За кулисами «Ведьмака» сплошная нервотрепка: Кавилл отправил Хемсворта под фанатскую гильотину — а причина ухода банальная донельзя

В ловушке хайпа

Для Лиама предложение стало шоком, как и для фанатов: «пришло из ниоткуда». С одной стороны — культовая роль, шанс навсегда вписать имя в историю фэнтези. С другой — фанаты, которые вцепились в Кавилла мертвой хваткой и не собираются отпускать.

Сам Лиам настолько нервничал, что даже отказался от соцсетей, где творился самый настоящий ад. Реакция аудитории до него так или иначе доходила: холодная, если не враждебная.

Я просто не хочу, чтобы что-то из этого повлияло на мой способ изложения истории, которую я пытаюсь донести, — скромно признался актер.

За кулисами «Ведьмака» сплошная нервотрепка: Кавилл отправил Хемсворта под фанатскую гильотину — а причина ухода банальная донельзя

Подстава или шанс?

Пересуды по этому поводу до сих пор не заканчиваются. Сыграть Геральта после Кавилла — все равно что выйти на сцену после Фредди Меркьюри, уверены поклонники. Netflix же надеется на чудо.

Таким образом четвертый сезон «Ведьмака» — это не просто продолжение, а краш-тест для Лиама. И если он не убедит зрителей, сериал может рухнуть быстрее, чем падает монета Данделиона в очередной таверне.

Ранее мы писали: $1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
