За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке

Еще семь лет назад студия «Ленфильм» и компания «Главкино» объявили о новом амбициозном проекте. Российские киноделы планировали переснять фантастическую картину «Человек-амфибия» для иностранного зрителя.

Ориентировали фильм на азиатскую аудиторию, поэтому всего роли планировали отдать китайским артистам. Также, по словам разработчиков, персонажей поменяют местами, то есть Ихтиандр из очаровательного юноши станет прекрасной морской девой.

При этом россияне собирались использовать во время съемок оригинальные костюмы, которые остались на «Ленфильме» с момента работы над оригинальным фильмом, как и множество реквизита. Правда, все это придется доставлять на съемки в КНР.

У поклонников советской фантастики мысль про Ихтиандра в виде девушки вызывает только недоумение. Но пока проект остается на стадии идеи. Компания «Главкино» в 2019 году была признана банкротом, и с тех пор о съемках ремейка больше никто не говорил.