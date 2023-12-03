За кадром «Мужиков!..» творилось безумие: Михайлов довел режиссера до ручки

Фильм «Мужики!..», вышедший в прокат в 1982 году, стал настоящим событием для советской кинематографии. Главную роль в нем исполнил актер Александр Михайлов, который уже на тот момент был всенародным любимцем и имел огромное количество поклонников. Однако, когда Михайлов прочитал сценарий, он отказался от роли, так как сюжет казался ему слишком жалостливым и надуманным.

Тогда режиссер Искра Бабич решила познакомить актера со сценаристом. Именно тогда Михайлов узнал, что сюжет фильма основан на реальных событиях из жизни того самого сценариста, который сам взял в жены многодетную мать и воспитывал ее детей, будто они были его собственными. После этого Михайлов согласился без раздумий.

Однако съемки не прошли гладко ни для Михайлова, ни для других участников. Режиссер Искра Бабич была молода, в то время как Михайлов считался авторитетной фигурой в советском кино. Актер регулярно выдвигал женщине претензии и устраивал скандалы, а однажды даже покинул площадку.

Правда, после выхода фильма Михайлов признался, что был не прав и назвал свои претензии глупыми. Фильм «Мужики!..» получил признание зрителей и критиков. Согласно результатам опроса читателей журнала «Советский экран», его признали лучшим фильмом 1982 года, а сам Александр Михайлов стал лучшим актером года.