За кадром «идеальной» семьи: внук не стал молчать об отношениях с Алисой Фрейндлих
Звездный наследник отказывается называть актрису своей бабушкой.
Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров последовал ее примеру и связал свою жизнь с кинематографом. Вот только стал он не актером, а режиссером, а недавно представил публике свою новую картину, в которой его знаменитая бабушка, правда, сниматься не пожелала.
Оказалось, что у юного кинодела довольно своеобразные отношения с родственницей. По уверению звездного наследника, он никогда не думал, что живет в семье гения.
В беседе с порталом PROZVEZD Владимиров подчеркнул, что в их доме всегда царили доброта, уважение друг к другу и любовь. По словам Никиты, он осознает, что его бабушка — выдающаяся актриса, однако для него она в первую очередь друг.
Тем не менее за картинкой идеальной семьи скрываются и некоторые разногласия. Выяснилось, что внук Фрейндлих называет ее не бабушкой, а просто Алисой. Актрису же это совсем не огорчает.
«Она иногда говорит: „Я уже хочу быть бабушкой“», — подметил Владимиров.