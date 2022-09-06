За кадром «идеальной» семьи: внук не стал молчать об отношениях с Алисой Фрейндлих

Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров последовал ее примеру и связал свою жизнь с кинематографом. Вот только стал он не актером, а режиссером, а недавно представил публике свою новую картину, в которой его знаменитая бабушка, правда, сниматься не пожелала.

Оказалось, что у юного кинодела довольно своеобразные отношения с родственницей. По уверению звездного наследника, он никогда не думал, что живет в семье гения.

В беседе с порталом PROZVEZD Владимиров подчеркнул, что в их доме всегда царили доброта, уважение друг к другу и любовь. По словам Никиты, он осознает, что его бабушка — выдающаяся актриса, однако для него она в первую очередь друг.

Тем не менее за картинкой идеальной семьи скрываются и некоторые разногласия. Выяснилось, что внук Фрейндлих называет ее не бабушкой, а просто Алисой. Актрису же это совсем не огорчает.