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Киноафиша Статьи «За гранью»: Фетисов высказал все, что думает о выходке Загитовой

«За гранью»: Фетисов высказал все, что думает о выходке Загитовой

17 июля 2022 16:40
«За гранью»: Фетисов высказал все, что думает о выходке Загитовой

20-летняя спортсменка шокировала фанатов и коллег.

После окончания профессиональной карьеры Алина Загитова не осталась за бортом. Напротив, фигуристка открыла в себе несколько новых талантов: стала ведущей развлекательного шоу «Ледниковый период» и увлеклась боксом.

Недавно Загитова продемонстрировала свои достижения на ринге, устроив показательный спарринг с 48-летним Олегом Саитовым, олимпийским чемпионом по боксу в 1996 и 2000 гг. Но общественность не поддержала начинания королевы льда. Более того, Вячеслав Фетисов даже не удержался от едкого комментария в адрес знаменитости.

«За гранью»: Фетисов высказал все, что думает о выходке Загитовой

По его словам, главное не перейти определенную грань. Он заявил, что фигуристки, переквалифицировавшиеся в боксеры, это по меньшей мере смешно. «Случай с Загитовой был немного за этой гранью», – цитирует слова прославленного хоккеиста портал News.ru.

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Ранее Ирина Роднина осудила выходку Загитовой, посчитав, что она не наигралась в детстве и теперь не знает, куда еще пристроить нерастраченную энергию.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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