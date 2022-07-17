«За гранью»: Фетисов высказал все, что думает о выходке Загитовой

После окончания профессиональной карьеры Алина Загитова не осталась за бортом. Напротив, фигуристка открыла в себе несколько новых талантов: стала ведущей развлекательного шоу «Ледниковый период» и увлеклась боксом.

Недавно Загитова продемонстрировала свои достижения на ринге, устроив показательный спарринг с 48-летним Олегом Саитовым, олимпийским чемпионом по боксу в 1996 и 2000 гг. Но общественность не поддержала начинания королевы льда. Более того, Вячеслав Фетисов даже не удержался от едкого комментария в адрес знаменитости.

По его словам, главное не перейти определенную грань. Он заявил, что фигуристки, переквалифицировавшиеся в боксеры, это по меньшей мере смешно. «Случай с Загитовой был немного за этой гранью», – цитирует слова прославленного хоккеиста портал News.ru.

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Ранее Ирина Роднина осудила выходку Загитовой, посчитав, что она не наигралась в детстве и теперь не знает, куда еще пристроить нерастраченную энергию.