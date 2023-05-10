За границей запретили к показу шедевр советского кино: причина удивляет

Советский кинематограф популярен не только в современной России, но и во всем мире. Любители кино с удовольствием смотрят самые знаменитые картины, а будущие мастера индустрии изучают их в своих университетах. При этом в некоторых странах творчество советских кинематографистов старательно запрещают.

Так, в Азербайджане существует негласный запрет на работы сценариста Рустама Ибрагимбекова, который в 1939 году родился в Баку. В течение многих лет он был гордостью сначала Азербайджанской ССР, а после и независимого Азербайджана, но несколько лет назад поругался с руководством страны, не разделив его политический курс.

В итоге местная пресса, как пишут «Аргументы и факты », провела целую кампанию против Ибрагимбекова, а его фильмы, в числе которых «Белое солнце пустыни», «В одном южном городе» и «Допрос», исключили из кинотеатров. И местные зрители больше не могут посмотреть работы, признанные во всем мире и считающиеся классикой советского кино, и вынуждены для этого путешествовать в другие страны.