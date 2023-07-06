За границей запретили «Эй, Арнольд!»: причина не укладывается в голове

Мультсериал «Эй, Арнольд!» популярен не только в США, но и во многих других странах. И в России найдется немало фанатов дружелюбного и отзывчивого парня Арнольда и его многочисленных приятелей. Мультсериал рассказывает о дружбе, подростковых проблемах и, кажется, учит только хорошему. Но так считают не во всех странах.

По мнению кенийских чиновников, все эти мультсериалы созданы намеренно, чтобы разлагать моральные устои общества и разрушать институт семьи. Да, герои сталкиваются со множеством семейных проблем, но именно родные люди помогают персонажам справиться с любыми испытаниями. Причина такого решения просто смешна до абсурда.

Оказывается, во всем виновата голова Фила, дедушки главного героя. В Кении посчитали, что его раздвоенный подбородок слишком велик, поэтому лицо мужчины напоминает детородный орган. Логику в этом искать бесполезно.