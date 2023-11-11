За границей все хохочут, когда слышат эти русские имена: особенно удивляют Насти

Русские имена нередко становятся популярны среди иностранных молодых родителей. По всему миру можно встретить Дарий, Юриев и Саш. При этом некоторые из них вызывают у иностранцев лишь недоумение, а нередко и смех.

Так, имя Галина кажется странным для выходцев из стран, где говорят по-итальянски и по-испански. Дело в том, что в переводе с этих языков слово «gallina» означает «курица». Одновременно с этим уже только в Италии слово «pollina» переводится как «помет курицы», что также нередко смущает жителей этой страны при общении с Полинами.

Особенное недоумение вызывает имя Настя в англоязычных странах. Дело в том, что оно созвучно со словом «nasty», которое можно перевести как «непристойный». Поэтому девушкам с таким именем рекомендуют представляться как Анастасия и не использовать сокращенный вариант имени, чтобы не испортить встречу неловкостью.

Помимо этого, осторожнее при знакомстве нужно быть Людмилам, которые предпочитают короткий вариант имени. Дело в том, что в странах, где говорят на сербском языке слово «луда» переводится как «сумасшедший», а созвучно оно как раз с русским именем. Поэтому нередко знакомство может перерасти в большое недопонимание.