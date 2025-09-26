Меню
Киноафиша Статьи За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»

26 сентября 2025 09:25
Детектив вышел не так давно — зимой 2025-го.

Истории о русских за границей обычно рождаются в анекдотах или в репортажах о туристах в Египте. Но в Израиле к теме подошли иначе: сняли драматический сериал про эмиграцию начала 1990-х. Получился детектив «Русское подворье», который за пределами России хвалят на IMDb — он держит впечатляющие 8,3 балла.

Сюжет погружает в историю про массовую волну репатриации евреев из СССР в Израиль. В Иерусалиме жестоко убита женщина — тоже бывшая гражданка Советского Союза. Следователь Иегуда Джераси начинает расследование.

В дело вмешивается Андрей, русский мужчина, чьего сына в советской тюрьме ждет смертная казнь за аналогичное убийство. Уверенный, что его сын невиновен, Андрей цепляется за израильское дело и пытается найти настоящего преступника.

В финале, правда, сценарий заметно проседает: последние два эпизода вызывают меньше эмоций, а концовка смазывает общее впечатление. Но завязка работает идеально — это тот случай, когда первые серии можно «проглотить» за вечер.

Атмосфера эмиграции

Авторы «Русского подворья» знают, о чем снимают. Режиссеры и сценаристы сами в детстве пережили переезд в Израиль, и личный опыт здесь чувствуется. В каждой серии вставлены документальные кадры того времени — получается не просто детектив, а своего рода историческая реконструкция.

За границей «Русское подворье» встретили тепло. В России же проект остался почти незамеченным. На «Кинопоиске» у него даже не набралось нормального рейтинга — банально мало оценок. А отзывы в Сети разделились:

Посмотрела на одном дыхании.

Посмотрел 2 серии. Игра актеров никакая, эмоций нет. Низкобюджетный, сразу видно, серость какая-то, — говорят зрители.

Как видим, мнения противоположные: для одних — захватывающий детектив, для других — недостаточно напряжения.

Смотреть или нет? У каждого свой ответ. Но проверка много времени не отнимет — здесь всего 8 серий. И если интересен чужой взгляд на то, как русские в начале 90-х искали новую жизнь в Израиле — а заодно расследовали убийства — этот сериал точно стоит внимания.

Фото: Кадры из сериала «Русское подворье»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
