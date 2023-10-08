За границей считали не хуже The Beatles: эту советскую группу незаслуженно забыли

Лишь один из участников сумел прославиться в России.

Юрий Айзеншпис известен работой со многими знаменитостями. Продюсер не просто открывал молодых и талантливых музыкантов, а делал их звездами российского шоу-бизнеса. Именно он подарил миру Влада Сташевского, Диму Билана и других артистов. Но первый проект Юрия Шмильевича был незаслуженно забыт.

В детстве Айзеншпис активно занимался спортом. Он увлекался волейболом, легкой атлетикой и гандболом. Но в 16 лет парень получил серьезную травму, и о любимом деле пришлось забыть. Тогда Юрий решил заняться музыкой. Вместе с друзьями по Московскому экономико-статистическому институту он собрал рок-группу. Проект под названием «Сокол» имел большой успех, в том числе и благодаря стараниям администратора.

Сам Юрий Шмильевич рассказывал, что фактически был продюсером коллектива, хотя такого понятия еще не существовало. Именно Айзеншпис находил инструменты и организовывал выступления. Группа раскрутилась далеко за пределами столицы.