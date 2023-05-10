За границей обожают «русский салат», но готовят его странно: не догадаетесь, о каком идет речь

Русская кухня давно известна во всем мире. Профессиональные повара осыпают комплиментами прославленные рецепты, а любители гастрономии выстраиваются в очереди у русских ресторанов. Однако мало кто догадывается, какое блюдо ушло в народ и пользуется невероятной популярностью за границей.

Как оказалось, иностранцы уже много лет остаются в восторге от так называемого русского салата. Готовится это блюдо на основе классического «Оливье», но из-за многочисленных интерпретаций и распространения лишь несколько ингредиентов там неизменны.

Так, во всех «русских салатах» неизменными остаются майонез, картофель и морковь. Остальные продукты не считаются обязательными. Например, большинство готовит его без мяса, а некоторые добавляют рыбу. В части вариаций можно встретить яйцо, зеленый горошек и даже креветки.

При этом встретить «русский салат» можно практически во всех местах, связанных с продуктами питания. Его готовят в кафе и придорожных забегаловках, кулинариях при супермаркетах и даже на заправках. Иностранцы же не скрывают, как сильно любят это блюдо.