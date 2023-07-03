За границей обожают лишь один фильм Рязанова: с «Иронией судьбы» ничего общего

Эльдар Рязанов остается одним из любимых режиссеров на постсоветском пространстве. О нем прекрасно знают и за рубежом. Но иностранная публика почитает отнюдь не те фильмы, что российская.

У нас самой любимой картиной Рязанова считается «Ирония судьбы, или С легким паром!». А вот иностранцы не питают к ней особых чувств, чего нельзя сказать о комедии «Гараж».

Зарубежные зрители были в восторге от актерского состава и интригующего сюжета. Понравилось им и то, что все действия разворачиваются в замкнутом пространстве. Иностранцы отметили, как честно и с долей сатиры режиссер рассказывает о жизни простых граждан и об обществе в целом. В фильме представлен калейдоскоп типажей, которые понятны не только советской публике. Понравился иностранцам и общий посыл: в любой ситуации надо оставаться человеком.

Некоторые рецензенты даже посетовали на то, что «Гараж» не так популярен в России, как «Ирония судьбы...». Еще с советских времен эта работа Рязанова не пользовалась успехом, а сегодня ее пересматривают лишь самые преданные поклонники.