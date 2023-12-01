За границей о них не слышали: без этих советских продуктов мы уже не представляем свою жизнь

Большинство из них можно купить в России и сейчас.

Кухня является неотъемлемой частью культуры любой страны. До сих пор россияне с ностальгией вспоминают некоторые советские продукты. Причем если для нас они в порядке вещей, то иностранцы о них даже не слышали.

Например, гематоген — тот самый батончик для детей — был популярен только в СССР. Сладость из бычьей крови должна была компенсировать дефицит железа в организме.

Популярным товаром считался и кисель, который продавался в магазинах в брикетах. Полуфабрикат стоило лишь развести водой, чтобы получить вкусный напиток.

Среди лимонадов наиболее известным был «Байкал», созданный на основе лечебных трав. Для советских людей он стал аналогом «Пепси-Колы». Сначала напиток настаивали на зверобое, а затем начали добавлять туда боярышник и рябину.

Находкой для любителей консервированных овощей была кабачковая икра. Ее покупали в магазинах, но некоторые хозяйки доверяли лишь домашним закаткам.

Еще иностранцы точно никогда не пробовали березовый сок — этот природный напиток был востребован только в СССР. То же самое можно отнести к творожным сыркам, которые завоевали сердца людей, поэтому и остались популярны в современной России.