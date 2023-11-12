За гения сойти несложно: вот какие фразы говорят только очень умные люди

О том, что такое интеллект, ученые и философы спорят до сих пор. Если привести все определения к среднему знаменателю, получится, что это сила мышления, умение быстро принимать решения и выстраивать отношения с окружающими.

Понять, умен ли человек, можно даже по его речи. И дело совсем не в мудреных «книжных» словах. Интеллектуалов выдает другое — осознанный подход к коммуникации, который проявляется в некоторых фразах.

«Мне нужно время, чтобы разобраться в этом вопросе». Не знать чего-то — нормально. Нет смысла выдавать себя за эксперта во всех сферах знания сразу. Лучше взять паузу и изучить тему, чем сказать что попало.

«В этом я ошибся». Умный человек способен понять свою неправоту и признать ее. Он не будет настаивать на ложном ответе до последнего.

«Расскажи больше!». Процесс обучения не прекращается никогда. Если есть шанс узнать нечто новое, интеллектуал его не упустит. Причем это касается как сухих фактов, так и особенностей другого человека. Ведь интерес к окружающим проявляется в том числе в умении переживать.