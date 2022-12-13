За Гамаюном из «Государственной границы» шпионили в США: в его участь сложно поверить

Путь Александра Денисова к славе занял долгое время. В юности он подрабатывал манекенщиком в Доме моделей, а с 1967 года начал служить в Белорусском академическом театре. Популярность пришла к актеру в начале 1980-х, когда он сыграл Ивана Гамаюна в сериале «Государственная граница». За этой ролью последовали новые предложения о работе. Но в 1990 году Денисову пришлось пожертвовать развивающейся карьерой.

У актера заболела дочка Дарья. Помочь ей вызвались врачи в США, которые готовы были начать борьбу с болезнью. Денисов срочно перевез семью в Америку. Иностранцы отнеслись к актеру максимально настороженно, ведь за «Государственную границу» он ранее получил награду от Комитета госбезопасности СССР. В результате Александр даже замечал за собой слежку: американские власти приставили к мужчине шпионов, которые следовали за ним по пятам.

Тем не менее его старания окупились: Дашу удалось спасти, но врачи рекомендовали оставаться в США для наблюдений. Актерские навыки Денисова за границей оказались не нужны. Чтобы прокормить семью, он брался за любую работу — разгружал мебель, выполнял функции дезинсектора. Вновь в кино Александр вернулся лишь спустя 17 лет, когда приехал обратно в Россию.