За фильм краснеют зрители: украинцы сняли самое провальное продолжение советской комедии

Публика жалуется, что в современном кино наступил кризис идей. Режиссеры и сценаристы не пытаются придумать что-то новое, а просто переснимают проверенные временем фильмы. В 2005 году вышел ремейк «Королевы бензоколонки» от украинских кинодеятелей. Картина и рядом не стояла с легендарной комедией с Надеждой Румянцевой в главной роли.

Обе ленты рассказывают о веселой девушке по имени Людмила, которая, отчаявшись осуществить свои мечты, устраивается на АЗС. Несмотря на знакомый сюжет, повторить успех оригинала у создателей не получилось. Фильм ругали за посредственную актерскую игру, вульгарный юмор, дешевизну и отсутствие уважения к картине 1962 года. На киносайтах оценка «Королевы бензоколонки-2» не превышает показатель 1,7.