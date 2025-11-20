За фасадом дома Шаталина: «Прекрасную няню» снимали не в Бирюлево - не поверите, где Заворотнюк работала годами

Хотя по сюжету «Моей прекрасной няни» герои жили в роскошном столичном особняке, съемки культового ситкома проходили далеко от московских бульваров. Увы, никакой роскошью при производстве и не пахло, актеры мерзли и выдавливали из себя улыбки, мечтая побыстрее накинуть пуховики.

Основной производственной базой стали павильоны кинокомпании «Амедиа», расположенные в промышленной зоне района Дубровка. Вокруг были только заводы, каждое утро к экс-складскому помещению свозили звезд.

Именно здесь, за закрытыми дверями студий, были выстроены знаменитые интерьеры — просторная квартира продюсера Максима Шаталина, лестничная клетка, где так часто сталкивались главные герои, и другие ключевые локации, знакомые миллионам зрителей.

Для некоторых сцен съемочной группе потребовались более масштабные помещения, и тогда она перемещалась на территорию бывшего шарикоподшипникового завода на Волгоградском проспекте.

В этих переоборудованных цехах создавались дополнительные декорации, позволившие расширить телевизионный мир сериала. При этом у проекта был и свой реальный «адрес» — для создания образа столицы в заставке использовались кадры фасада и двора настоящего дома на улице Чаплыгина, 11, что у метро «Красные Ворота».

Однако сами герои появлялись там лишь эпизодически, а их повседневная жизнь целиком и полностью происходила в уютных павильонах Дубровки.

