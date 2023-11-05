За эту закуску дети дрались в СССР: удивитесь, узнав состав

Современное подрастающее поколение точно бы не согласилось на этот деликатес.

Советская пищевая промышленность старалась обеспечить жителей страны всем необходимым. Инженеры-технологи и повара регулярно придумывали новые закуски, а некоторые из них отличались весьма необычными вкусами.

Так, в стране были распространены чипсы. Привычные ломтики картофеля обжаривали в масле для придания им насыщенного вкуса и хрустящей текстуры.

Но, в отличие от современных вариантов, советскому человеку предлагали экспериментальные варианты вкусов.

Например, популярностью пользовались чипсы со вкусом ванилина и сахарной пудры. Также можно было увидеть вариант с вареньем и острыми сортами сыра. Есть же чипсы предлагалось как самостоятельное блюдо, а также в качестве гарнира. Например, их можно было подать к мясу или как закуску к супу. Взрослым же рекомендовали покупать чипсы как дополнение к алкогольным напиткам.