За эту сцену в «Форресте Гампе» стыдно: так могут оскандалиться только американцы

Комедийная драма «Форрест Гамп» получила культовый статус почти сразу после выхода. Картину Роберта Земекиса обожают до сих пор во всем мире, а самые внимательные зрители тем временем находят в ней досадные ляпы.

В одной из сцен показано надгробье возлюбленной Форреста — Дженни. Герой говорит, что ее не стало субботним утром. Но на надгробии стоит конкретная дата смерти — 22 марта 1982 года, а это был понедельник, по крайней мере, в нашей реальности. Неизвестно, почему Форрест допустил такую нелепую ошибку.

Есть мнение, что на надгробии указана дата захоронения Дженни Гамп. Тогда все выглядит вроде бы логично, но эта версия кажется неправдоподобной и натянутой. Российские пользователи Сети сделали вывод, что только американцы могли так опозориться с днями недели.

Голливудские режиссеры часто допускают нелепые промахи, которые не укладываются в голове. Так, фильм «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом стал рекордсменом по числу ляпов — их здесь свыше ста. Но это не помешало картине стать легендой кино, как и «Форресту Гампу».