За эту певицу бились Крутой и Дробыш: не поверите, о ком речь

Оба остались не у дел.

Многие певицы мечтают, чтобы Игорь Крутой или Виктор Дробыш обратили на них внимание. Но одна звезда вокального шоу дала влиятельным продюсерам от ворот поворот и ничуть об этом не жалеет.

После победы в проекте «Ты супер!» Диане Анкудиновой не раз предлагали сотрудничество, но артистка воротит нос. Крутой даже пошел на хитрость и подарил исполнительнице квартиру в Москве. Недвижимость исполнительница в дар приняла, а вот на деловую встречу, где должны были обсуждаться детали дальнейшей работы, не пришла.

Виктор Яковлевич также тщетно пытался добиться толку от знаменитости.

«Я не хочу идти под продюсера», — заявила Анкудинова в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», уточнив, что слишком сильно дорожит как творческой, так и личной свободой.

Многие не поддерживают Диану, считая, что та многое о себе возомнила.