За эту ложь не оправдается: Кейт ловко приложила Меган на глазах у всех (фото)

В сериале «Гарри и Меган» Маркл активно делилась откровениями о тех ограничениях, которые были на нее наложены при жизни во дворце. По ее словам, ей настоятельно советовали выбирать наряды неприметных тонов, чтобы не затмить собой будущую королеву Кейт Миддлтон. Кроме того, Меган добавила, что на официальных мероприятиях во дворце женщинам строго запрещено появляться в одежде одинаковых оттенков. Герцогиня рассказала, что долго соответствовала этим правилам, пыталась не выделяться, но когда она устала терпеть прессинг королевской семьи, то начала специально показываться на публике в яркой одежде.

Уже через несколько дней после высказываний Маркл в Вестминстерском аббатстве проходил рождественский концерт. От внимания британцев не утаилось, что Кейт появилась на мероприятии в платье винного оттенка, такое же надела и ее дочка Шарлотта. Более того, в наряды этого же цвета облачились ее сестра Пиппа Миддлтон и принцесса Зара Тиндалл. По мнению пользователей Сети, таким образом Кейт ловко приложила Меган на глазах у всех, доказав, что все доводы о запрете нарядов одинаковых тонов — просто ложь.