За этой вещью родом из СССР охотятся коллекционеры: проверьте, есть ли она у вас

Во многих семьях до сих пор сохранились предметы времен СССР. Причем некоторые люди даже не осознают, какую ценность они могут представлять. Например, коллекционеры устраивают настоящую охоту за советскими елочными игрушками, которые сейчас особенно ценятся.

В последние годы возник особый спрос на украшения для новогодней елки в ретростиле. Из закромов достают изящные стеклянные игрушки, которые хранились там десятилетиями. Вероятно, люди просто устали от современных пластиковых украшений. Играет роль и ностальгия по прошлому. Поэтому на сайтах объявлений немало сообщений с просьбой продать любые игрушки времен СССР.

И за отдельные экземпляры их владельцы могут выручить очень приличные суммы. Так, игрушка в виде лягушки ушла на аукционе за 500 тысяч рублей. Этот предмет выпускался в пробной партии и был довольно редким, поэтому его мечтали заполучить в частную коллекцию. Причем собственники даже не подозревали, что обладают такой драгоценностью.