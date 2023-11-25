За этой «Мимозой» у стола выстроится очередь: рецепт, в котором нет сардины и плавленых сырков

В Советском Союзе в 70-х стал популярным салат «Мимоза». Исходный рецепт включал пять яиц, консервированную горбушу, майонез, лук, сливочное масло и сыр «Советский».

Слои укладывались так: яичные белки, сыр, половина банки горбуши, половина банки майонеза, натертое масло, мелко порезанный лук, вторая половина горбуши, вторая половина майонеза и желтки.

В варианты салата «Мимоза» со временем добавили картошку, морковь, рис, яблоки и орехи, но истинный рецепт состоит только из указанных ранее ингредиентов. Некоторые хозяйки добавляют кислое яблоко, чтобы подчеркнуть вкус.

В конце 80-х и 90-х к рецепту стали добавлять вареный рис для большей сытости. Этот вариант салата стали называть рыбной «Мимозой» или «Мимозой» со слоями. Однако классический рецепт состоит только из яиц, горбуши, майонеза, лука, сливочного масла и сыра.