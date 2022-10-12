За этот случай Стоянову чудовищно стыдно: «Деньги потратил, а позор остался»

Юрия Стоянов — один из самых востребованных артистов в стране. За годы карьеры он успел поучаствовать в десятках успешных проектов, однако, как оказалось, он не раз сталкивался с неудачами и пикантными ситуациями.

Однажды, как рассказал сам артист, Никита Михалков пригласил его выступить на юбилее своего отца. Стоянов сразу же согласился и подготовил выступление: взял за основу одно из стихотворений Сергея Владимировича и положил его на собственную мелодию. Вот только он никак не мог запомнить слова произведения, поэтому приклеил текст на свою гитару.

И вот наступил день праздника. Стоянов был готов к выступлению и вышел на сцену, чтобы поприветствовать собравшихся. И, стоя перед десятками гостей, он вдруг понял, что совершенно не видит текст: его зрение только начало падать, но он не позаботился об очках. В итоге Стоянов несколько минут играл свою мелодию, а в конце заявил, что вдохновением для нее стало как раз стихотворение юбиляра, и ушел со сцены.

Постыдный случай оставил глубокое впечатление. Стоянов еще долго не мог забыть об этом инциденте, но со временем признался себе, что неудачи есть в жизни каждого артиста.