За этот шаг жена так и не простила Виктора Цоя: женщины поймут ее гнев

Виктор Цой прожил короткую, но яркую жизнь. Музыкант подарил миру множество композиций, которые фанаты слушают до сих пор. Преуспел артист и в личной жизни: у него было два ярких романа, а в первом он даже воспитал сына Сашу. Однако по отношению к своим избранницам музыкант проявил себя не с лучшей стороны.

Со своей первой супругой Марьяной Родованской артист познакомился, когда ему было всего 19 лет. Их роман развивался стремительно, уже спустя год они сыграли свадьбу, а потом родился наследник. Однако со временем отношения между супругами становились все холоднее и холоднее, и Цой познакомился со своей второй избранницей Натальей Разлоговой.

Певец сразу же решил не обманывать супругу и рассказал ей о любовнице. Марьяна не осталась в восторге от новости, но не стала подавать на развод из-за их наследника. Цой просто ушел к своей новой возлюбленной и начал строить семью уже с ней. Спустя два года отношений артист решил познакомить своих возлюбленных.

Марьяна не осталась в восторге от такого шага. Она не поняла, зачем супруг пытается подружить ее с любовницей. Знаменитость не оценила и саму возлюбленную мужа. Как признавалась Марьяна в многочисленных интервью, она так и не смогла простить Цоя за этот шаг и даже после его смерти помнила об этом проступке.

Вскоре после встречи музыкант погиб в автокатастрофе. Похороны стали вторым местом встречи двух его избранниц, которые в итоге разделили пополам его состояние, но так и не смогли наладить общение.