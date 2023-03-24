За этот сериал стыдно перед телевизором: не поверите, но в нем больше 2000 серий

По многим современным российским сериалам можно писать книги о том, как нельзя снимать кино. Яркий тому пример — проект «Детективы», который уже вошел в историю.

Сериал рассказывает о трудовых буднях частного сыскного агентства. Клиенты идут туда, чтобы докопаться до правды: им нужен и совет, и практическая помощь. И тогда на арену выходят детективы, которые берутся за каждое дело с полной самоотдачей.

Сериал выходил с 2006 по 2019 годы. За этот период было отснято 2090 эпизодов! Телепроект с самого начала снискал сомнительную славу и даже обзавелся пародией в юмористическом шоу. Зрителей «Детективы» тоже впечатлили. Они отмечали, что на это наивное действо даже стыдно смотреть, но оторваться почему-то невозможно. Комментарии пользователей говорят сами за себя: «Нужно признать, что бесконечная череда фильмов, в которых снимают за 1 день 1 серию, вырабатывает у зрителя рефлекс. Специфический сериал выходит, значит, Земля еще крутится», «Брэд Питт откусил себе локоть, когда узнал, что роль в этом сериале ушла от него», «Услышав гениальные диалоги из „Детективов“, где-то заплачет один Тарантино».