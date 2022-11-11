За этот поступок за советской женщиной устраивал слежку КГБ: россиянки опешат

Жизнь в СССР значительно отличалась от современного быта. Распространялось это не только на общественный порядок, но и на уклад внутри семьи. Так, партия запрещала гражданкам страны выходить замуж за иностранцев.

Таким образом руководство страны пыталось воспитать в жительницах патриотизм. В газетах регулярно появлялись материалы, в которых журналисты старательно разрушали привлекательный образ иностранного жениха: душещипательные рассказы о французских бездельниках соседствовали с историями об английских бандитах.

Если жительница страны все же знакомилась с иностранцем, и у них завязывались отношения, то КГБ тут же устраивал за ней слежку. Считалось, что все заграничные граждане являются шпионами, поэтому их связь обусловлена только попыткой выведать информацию. Агенты ставили прослушку в домашние телефоны, следили за каждым шагом влюбленных и всячески старались разрушить эти отношения.

А если женщина решалась выйти замуж за своего возлюбленного из другого государства, то перед выездом из страны она должна была пройти десяток специальных интервью. После этого ее могли обвинить в предательстве родины, разложении морального облика граждан СССР и навсегда испортить репутацию и ей, и ее близким, оставшимся дома.