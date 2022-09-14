За этот поступок Кузьмича из «Особенностей национальной охоты» зауважают все

Виктор Бычков заслуженно считается одним из самых узнаваемых и любимых зрителями российских актеров. И, конечно, самая известная из более чем сотни его экранных ролей — это знаменитый егерь Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» и ее продолжений. Образ, созданный Бычковым совместно с режиссером Александром Рогожкиным, забыть невозможно.

Однако сам Бычков не слишком рад оглушительной популярности своего персонажа: зрители по-прежнему привыкли воспринимать (и называть) его Кузьмичом, в каких бы образах он не появлялся в театре и кино. А появляться там как можно чаще артисту просто необходимо — сейчас Бычков бросает все силы и заработанные гонорары на то, чтобы помочь любимой жене.

Полина Белинская, супруга артиста, в 2019 году перенесла тяжелейший инсульт, после которого перенесла трепанацию черепа. До сих пор Полина передвигается исключительно в инвалидном кресле. А любящий муж готов помогать ей и дальше — столько, сколько потребуется.