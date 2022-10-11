За этот поцелуй в популярной дораме актерам стыдно до сих пор

Дорама «Красный манжет рукава» вышла в эфир в 2021 году и практически сразу стала мировым хитом. Зрители высоко оценили не только красоту исторического проекта, но и яркую историю любви. Однако, как оказалось, главные актеры едва справились со своей задачей.

Дело в том, что актеры Ли Се Ен и Ли Чун Хо очень сдружились за время работы над шоу. В многочисленных интервью они признавались, что начали чувствовать себя семьей и близкими родственниками. По этой причине в сцене с поцелуем им было невыносимо сложно. Не помогала и реакция членов съемочной группы, которые регулярно подтрунивали над артистами и делали ситуацию еще более неловкой, заставляя их краснеть.

В итоге артистам все же удалось справиться со стеснением. Ли Се Ен и Ли Чун Хо справились со всеми сложностями и подарили зрителям одну из самых ярких дорам не только прошлого года, но и последних лет.